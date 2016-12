Atletica, Bolt: "Basta gare nel 2015"

7 settembre 2015

"Dopo le eccitanti settimane ai Mondiali di Pechino ho deciso di non correre più nel 2015. Sto già pensando a Rio 2016". Lo scrive Usain Bolt sulla sua pagina Facebook annunciando di fatto la fine della sua stagione agonistica. Lo sprinter giamaicano, autore dell'ennesima tripletta mondiale su 100, 200 e 4x100 con la squadra giamaicana, ha rinunciato a scendere in pista per la tappa della Diamond League a Bruxelles, in Belgio.