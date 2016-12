Atletica, Bolt ai tifosi: "Non vi deluderò"

5 luglio 2016

Usain Bolt allontana le voci su una sua possibile defezione a Rio 2016 e rassicura i tifosi: "State certi, non vi deluderò", il messaggio vocale postato via Snapchat dall'asso giamaicano pluricampione olimpico e mondiale dello sprint, ripreso poi dal sito del comitato olimpico della Giamaica . "Sono passato al fast food - dice Bolt mostrando un pezzo di pollo fritto -. Ma dopo sarà solo lavoro, e spero di avere successo: non vi deluderò".

Il giamaicano continua: "Apprezzo anche chi mi odia, voi mi fate lavorare ancor più duramente. Non voglio che vi perdiate il grande show". Bolt si è infortunato durante i Trials giamaicani e in queste ore volerà in Francia per sottoporsi alle cure del dottor Muller Wohlfahrt, che è anche il medico della nazionale di calcio della Germania. Il suo rientro alle gare dovrebbe avvenire al meeting della Diamond League di Londra.