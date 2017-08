Atletica, Bolt: "Sono deluso, ma mi ritiro"

5 agosto 2017

"Mi dispiace di non aver potuto finire con una vittoria, ma vi ringrazio per il vostro sostegno. È stata un'esperienza meravigliosa come sempre. Sapevo dentro di me - spiega ancora Bolt - che se non fossi partito bene non avrei avuto la possibilità di rimanere attaccato agli altri. Ma ho capito subito di non aver fatto una buona partenza".



Poi i complimenti al vincitore Gatlin: "È un grande avversario, e un lottatore. Dà sempre il massimo, io lo so bene, e ci è riuscito anche questa sera".