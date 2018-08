Aggressione alla Osakue, Malagò: "Partecipazione agli Europei a rischio"

01/08/2018

Daisy è stata ferita all’occhio da un uovo lanciato da una auto in corsa nella notte tra domenica e lunedì a Moncalieri: al momento l’indagine è contro ignoti e il pm, Patrizia Caputo, ha al momento escluso l’esistenza di una aggravante razzista.



L'atleta si è sottoposta ad una visita oculistica di controllo per la valutazione dei danni riportati. Questo il responso trasmesso dal settore sanitario Fidal: "L'atleta, visitata in data odierna dallo Specialista Oculista della Asl 'Citta' di Torino', presenta abrasione ed edema retinico importante all'occhio sinistro post traumatico, trattata dallo Specialista con terapia antibiotica e corticosteroidea per via locale e sistemica. Venerdì 3 agosto l'atleta eseguirà un controllo oculistico presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili con la partecipazione agli Europei di Berlino".



"A poco più di 60 ore dalla brutta vicenda che ha coinvolto come vittima Daisy Osakue, la diagnosi che la riguarda mette in dubbio la sua partecipazione ai prossimi Campionati Europei, la manifestazione per cui Daisy ha lavorato e che si è conquistata con pieno merito. Dopo che tanto si è detto sulla vicenda, Federazione ed atleta ritengono opportuno fare chiarezza sulla evoluzione della stessa, attendendo senza clamore la decisione finale sulla partecipazione agli Europei dell'azzurra, che sarà presa venerdì mattina a Roma", si legge in una nota della Fidal.



Subito dopo l’aggressione diversi esponenti dello sport e non solo hanno manifestato a Daisy tutta la loro solidarietà, a partire dalla Juventus che sui social ha rivolto un caloroso ‘In bocca al lupo’ alla atleta azzurra. Anche Buffon, attuale portiere del Psg, e Valetina Diouf, campionessa della pallavolo italiana, hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla 22enne discobola e pesista.