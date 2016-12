Obama incontra Bolt: gesto del lampo insieme

"Cosa posso dire... E' stato davvero un grande onore avere incontrato il Presidente degli Stati Uniti d'America". Così Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, ha commentato su Instagram l'incontro con Barack Obama che, prima di recarsi a Panama per il Vertice delle Americhe, è stato in visita di Stato in Giamaica. Bolt ha postato anche il video di loro due nella tipica posa del 'lampo' che lo ha reso celebre in tutto il mondo.