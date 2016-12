Atletica, Europei indoor: l'Italia festeggia con Chesani e Del Buono

Dopo l'argento di Alessia Trost, l'Italia festeggia altre due medaglie agli Europei indoor di atletica leggera in corso a Praga, in Repubblica Ceca. Strepitoso Silvano Chesani che nel salto in alto sale sul secondo gradino del podio grazie al suo nuovo primato stagionale, 2.31: stessa misura del russo Tsyplakov, che conquista l'oro per averlo saltato al primo tentativo. Sorride pure Federica Del Buono che si aggiudica il bronzo nei 1500.