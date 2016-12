Atletica, Europei indoor: Trost d'argento nel salto in alto

Obiettivo centrato: agli Europei indoor di Praga Alessia Trost ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in alto. Dopo tanti podi nelle categorie giovanili, ecco la prima affermazione tra le "grandi" per la 21enne di Pordenone: seconda al termine di una gara molto combattuta, pur su quote non altissime (1.97 metri), decisa allo spareggio che ha premiato la russa Maria Kuchina. Un risultato importante anche per tutta l'atletica italiana.