Atletica, Alex Schwazer a Verissimo: "Ho forza e lo dimostrerò"

Il marciatore altoatesino tornerà a gareggiare solo dal 29 aprile 2016 e a Silvia Toffanin che gli chiede come reagirebbe se non riuscisse a partecipare alle prossime Olimpiadi, il marciatore risponde: "Mi sto allenando duramente. Sono disposto a sottopormi a qualsiasi controllo, per cui ci spero ma, se non dovesse accadere, ci sarà l’anno dopo e quello dopo ancora. Penso di avere ancora qualche anno per dimostrare il mio valore". Poi la chiosa: "Sono forte perché Madre Natura mi ha dato questa forza e non vedo l'ora di poterlo dimostrare in gara”.

Parlando della sua ex fidanzata Carolina Kostner, coinvolta suo malgrado in questa vicenda, Alex dichiara: "Non mi sento bene nei suoi confronti. Ho sbagliato a saltare quel famoso controllo antidoping per cui è stata coinvolta anche lei. Penso anche che la mia e la sua storia, proprio perché siamo due atleti conosciuti, venga un po' strumentalizzata. E' giusto che si faccia la lotta al doping, ma lei colpe non ne ha".

E a Silvia che gli chiede se Carolina lo perdonerà mai, l'atleta risponde: "Spero che un giorno mi perdoni, ma adesso la vicenda è troppo fresca, ci vorrà del tempo. Le ho chiesto scusa ma ora non c’è nessun contato tra noi".