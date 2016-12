Il ritorno della Isinbayeva: parteciperà a Rio 2016 da mamma

Record mondiale di 5,06 metri realizzato a Zurigo nell’agosto 2009. Ora Yelena Isinbayeva vuole stabilire un altro primato, personale: partecipare ai Giochi di Rio 2016 da mamma e vincere, perché no. Dopo quasi due anni di sosta, la zarina torna alle competizioni e lo annuncia in conferenza stampa. La russa si concentrerà sulla preparazione per il resto del 2015 con l'obiettivo di partecipare alla quinta Olimpiade.