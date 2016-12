Bruce Jenner, terribile incidente d'auto: illeso

Se l'è davvero vista brutta Bruce Jenner, l'oro olimpico nel decathlon a Montreal 1976. Il 65enne ex atleta, che si sta sottoponendo alle cure del caso per diventare donna, è rimasto coinvolto in un terribile incidente a Malibu. Come annunciato dall'agente, il patrigno di Kim Kardashian è rimasto illeso. Le autorità locali hanno spiegato che nello scontro è morta almeno una persona e ci sono diversi feriti.