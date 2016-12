Atletica, doping: anche 4 italiani nella lista di 150 'sospetti'

Ci sarebbero anche quattro italiani nella lista di 150 atleti (per lo più mezzofondisti, marciatori e maratoneti), in possesso della Federazione internazionale di atletica, sospettati di doping e relativa agli anni 2006-2008. E' quanto emerge da una testimonianza di un ex componente della commissione medica della Iaaf all'emittente tedesca ARD. Sarebbero conivolti campioni olimpici, atleti russi, marocchini, keniani, spagnoli e un 'big' inglese.

Si allarga dunque l'inchiesta sul doping di stato in Russia dell'emittente tedesca ARD, andata in onda una settimana fa, e cresce la pressione nel mondo dell'atletica. Pronta la reazione di Sebastian Coe, candidato alla presidenza della Iaaf, che in un tweet ha sottolineato che "è vitale per la Iaaf, il comitato etico e la Wada completino il loro lavoro in merito alle recenti accuse. Solo allora potranno essere prese misure appropriate".