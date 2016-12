Caso Schwazer: i verbali di Alex e della Kostner

In base a quanto emerge dalle 37 pagine del verbale di Schwazer, l'atleta avrebbe fatto tutto da solo, come si evince dagli estratti riportati dal Corriere della Sera: "Decisi di andare in Turchia perchè i miei colleghi Borchin, Kanaykin e Morozov mi dissero che facevano uso di sostanze dopanti (...). Mi dissero di diventare russo per avere un’assistenza a 360 gradi, incluso il doping. Io raccontai la cosa alla mia fidanzata, a Didoni e Fiorella. Carolina mi disse di lasciar perdere quello che facevano gli altri e di concentrarmi su me stesso".

E ancora, sui farmaci riposti nel frigorifero: "Io dissi una bugia da subito dicendo che questa vitamina B12 doveva essere conservata in frigo. Lei si fidò di quello che avevo detto". Sono 19 le pagine del verbale redatto dopo la deposizione di Carolina Kostner dell'anno scorso: "Credo fossero le 7 di mattina (quando arrivò l’ispettore Wada, ndr), eravamo in cucina, stavamo facendo colazione... Fu Alex a dirmi che forse erano i Dco (la Wada, ndr). (...) Mi disse di dire che era a Racines in quanto aveva dato la sua disponibilità lì (...) Uscii dal mio appartamento sul pianerottolo (...) risposi che Alex non era in casa mia ma a casa sua (...). Non ricordo che dissi ad Alex di temere ripercussioni sulla mia persona (...). Non ho riflettuto e mi sono fidata della persona che amavo".

La pattinatrice bolzanina è stata poi riascoltata il 13 ottobre: "Non denunciai l’accaduto perché ritenevo che l’aver comunque fatto il controllo antidoping avesse reso inutile parlare del mancato controllo".

Nell'interrogatorio il marciatore parla anche di incontri con altri atleti: "Vidi personalmente Garzelli, Masciarelli Francesco e Bertagnolli in albergo in quei giorni (...). Tra novembre 2009 e dicembre 2010 andai a Ferrara per un test.. Ferrari ricevette una telefonata da Enrico Franzoi (campione dle mondo di ciclocross Under 23). Anche dopo il test lui mi riparlò di questo Franzoi".