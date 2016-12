Doping, Schwazer collabora: "Chiarito tutto, sogno Rio"

Squalificato per tre anni e mezzo (fino al 30 gennaio 2016) in seguito alla positività all'Epo prima delle Olimpiadi di Londra, l'ex marciatore si è presentato di fronte agli inquirenti con l'intenzione di raccontare tutti i dettagli della vicenda e rispondendo a tono per sei ore. Un atteggiamento "collaborativo e credibile", che ora potrebbe cambiare le carte in tavola e riaprire le speranze. "I giudici devono decidere in modo autonomo, io sono tornato ad allenarmi e quando sarà il momento sarò pronto a rientrare. Se sogno ancora di partecipare a Rio? Il sogno deve ancora incominciare...", ha confessato l'atleta alla fine dell'audizione.



"Abbiamo cercato di chiarire tutto quello che c'era da chiarire, e penso che ci siamo riusciti", ha continuato Schwazer, che avrebbe riferito alla Procura anche i nomi di alcuni atleti che nel corso degli anni avrebbero frequentato il medico sportivo Michele Ferrari, inibito dalla Federazione. Dichiarazioni che ora gli inquirenti dovranno verificare anche in relazione a quanto raccontato dall'ex fidanzata del marciatore, Carolina Kostner.



"Alex è venuto volentieri perché non ha nulla da nascondere, ha detto tutto quello che poteva, dando tutto il contributo possibile - ha spiegato il suo avvocato, Gerhard Brandstaetter -. Pende ancora l'inchiesta penale, quindi non vogliamo dire tante cose tranne che Schwazer ha dato tutti i chiarimenti che poteva dare, tutta la collaborazione che doveva dare, ed è stato anche apprezzato il suo comportamento". "E' un ragazzo di valore, è uno di quegli atleti che è caduto, ha ammesso, e ha collaborato. - ha concluso il legale -. Il suo stato d'animo? E' positivo, ha chiarito ed è tornato a fare sport a tempo pieno, si sta allenando. Ci sono tutte le premesse affinché Alex possa fare molto bene".