Caso Pistorius, mamma Steenkamp: "Non è stata fatta giustizia"

Il dolore di June Steenkamp non si è ancora placato. La madre di Reeva, la modella uccisa da Pistorius il 14 febbraio del 2013, si esprime sulla sentenza di condanna a 5 anni per il campione paralimpico: "Rispettiamo il verdetto del giudice, ma sono convinta che non sia stata fatta giustizia. In questo puzzle mancano ancora dei pezzi che solo Oscar potrebbe ricomporre. Non cerchiamo vendetta, ma solo la giusta punizione per il reato commesso".