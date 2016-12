Oscar Pistorius: l'avvocato chiede i servizi sociali, l'accusa il carcere

Nel dettaglio, l'avvocato di Pistorius ha chiesto una "pena utile alla società", affermando che il suo assistito è sinceramente pentito di quello che ha fatto e che desidera soltanto "fare del bene il più possibile". La difesa, dunque, ha deciso di puntare sulle condizioni psico-fisiche dell'ex atleta per spuntare una condanna mite. "Pistorius ha già sopportato pene durissime: il dolore e il rimorso per aver ucciso involontariamente la fidanzata, l'umiliazione per essere stato presentato come un assassino a sangue freddo davanti al mondo intero, la perdita delle sponsorizzazioni che lo hanno ridotto senza soldi", ha spiegato Barry Roux . "Nessuna punizione può essere peggiore di quello che ha passato in questo 18 mesi - ha proseguito l'avvocato, ricordando altri casi di omicidio in cui i colpevoli non sono stati condannati a pene carcerarie -. Il dolore di Oscar non si cancellerà mai... Il trauma emotivo è la peggior punizione".



ACCUSA CHIEDE LUNGA PENA DETENTIVA

Diametralmente opposta a quella di Pistorius è invece la posizione dell'accusa. Il procuratore ha chiesto infatti il carcere per l'ex atleta. "L'unica pena appropriata è una lunga pena detentiva", ha detto Gerrie Nel nella sua arringa finale.



ANNUNCIO DELLA PENA IL 21 OTTOBRE

L'annuncio della pena per Oscar Pistorius sarà reso noto martedì 21 ottobre. Lo ha annunciato il giudice del processo a carico dell'ex atleta olimpico per la morte della fidanzata Reeva.