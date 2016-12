Oscar Pistorius, si decide la pena

Si è aperta a Pretoria l'udienza per definire la pena nei confronti di Oscar Pistorius, che per la morte della fidanzata è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo al termine di un processo durato oltre sei mesi. L'atleta rischia fino a 15 anni di carcere - anche se non ci sono parametri fissati nel codice penale sudafricano - ma potrebbe anche "cavarsela" con una pena molto inferiore, con la sospensione della pena o con una pesante multa.