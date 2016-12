Triathlon, Alex Zanardi firma un'altra impresa: chiude sotto le 10 ore

Ancora una volta da ricordare, ancora una volta un'impresa. Alex Zanardi firma l'ennesimo capolavoro della sua carriera. L'atleta bolognese, biamputato, chiude la mitica Kona (campionato del mondo di Iron Man Triathlon), sotto le dieci ore: 9h 47' 14''. Per lui c'è il 273° posto assoluto. A fine gara il commento su Twitter: "Che emozione: migliaia di persone che urlano il tuo nome e lo Speaker che dichiara: Alex Zanardi, YOU are an IRONMAN!".