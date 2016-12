Comitato Paralimpico Internazionale: "Pistorius potrebbe competere a Rio 2016"

Giudicato colpevole per l'omicidio colposo di Reeva Steenkamp, ma con la speranza di poter partecipare alla Paralimpiade di Rio de Janeiro in programma nel 2016. Questa è la controversa posizione di Oscar Pistorius, atleta paralimpico sudafricano in attesa di sapere la durata della sua pena. Dal Comitato Paralimpico Internazionale arriva un'apertura: "Finché non ci sarà una condanna, per noi può partecipare a qualsiasi competizione, compreso Rio".