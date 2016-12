Oscar Pistorius: è omicidio colposo

Oscar Pistorius è stato giudicato colpevole, per decisione unanime, di omicidio colposo per la morte della fidanzata Reeva Steenkamp. Il giudice Thokozile Masipa, però, deciderà in una successiva udienza nei prossimi mesi quanti anni di carcere dovrà scontare l'atleta paralimpico. Pistorius, in caso fosse stato dichiarato colpevole di "omicidio premeditato", rischia fino una pena fino anche di 15 anni di reclusione.