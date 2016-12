Euroatletica, Grenot oro nei 400 metri

Prima medaglia e primo oro per l'Italia agli Europei 2014 di atletica leggera . L'impresa l'ha firmata Libania Grenot , che a Zurigo ha corso una strepitosa gara nei 400 metri piani con il tempo di 51"10. L'azzurra si è presentata per prima, con un buon vantaggio, sul rettilineo finale e ha controllato il ritorno delle avversarie. La medaglia d'argento è andata all'ucraina Olga Zemlyak (51"36), il bronzo alla spagnola Indira Terrero (51"38).

La "Panterita" ha baciato più volte la medaglia e sul podio ha mostrato tutta la sua emozione. Libania Grenot non ha trattenuto le lacrime mentre nello stadio di Zurigo per la prima volta e' risuonato l'inno di Mameli agli europei di atletica. "E' un'emozione grandissima - ha detto l'azzurra a caldo - era una medaglia scritta, fatta: ero tranquilla fin da quando ho preso l'aereo per venire qui. Questa medaglia ha tanti meriti, è un titolo importante anche per la federazione e sono felice di avergliela regalata".

Brava Federica Del Buono, ottima quinta nei 1500 metri vinti dall'olandese Sifan Hassan in 4'04"18. Altrettanto positiva la prestazione di Diego Marani, pure lui quinto, ma nei 200 metri piani che hanno incoronato l'inglese Adam Gemili con il tempo di 19.98. Ancora battuto Lemaitre. Nel salto in alto setitma piazza per Marco Fassinotti e Gianmarco Tamberi, entrambi con 2,26 metri: oro all'ucraino Bohdan Bondarenko con 2,35.