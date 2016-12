Atletica, Europei Zurigo: Diniz, record del mondo nella 50 km marcia

Le braccia al cielo e la bandiera della Francia al collo. Yohann Diniz taglia per primo il traguardo della 50 km di marcia agli Europei di atletica di Zurigo facendo registrare il nuovo record del mondo: 3h32'33", che spazza via il precedente crono del russo Nizhegorodov (3h34'13''). Gara strepitosa del transalpino, che si mette nettamente alle spalle lo slovacco Toth e il russo Noskov. Settimo un ottimo Marco De Luca in 3h45'25'', suo primato.

Una gara dominata da Diniz, "la migliore della carriera" come da lui stesso dichiarato a caldo al traguardo. E non potrebbe essere altrimenti visti i quasi quattro minuti di distacco inflitti all'inseguitore Toth, argento in 3h36'21".

Precedente record del mondo stracciato, ma il tempo del transalpino sarebbe potuto essere ancora più basso se durante gli ultimi metri non si fosse attardato alla ricerca di una bandiera del Portogallo, paese nel quale trascorre buona parte della stagione per allenarsi.

Gli altri due italiani in gara: Teodorico Caporaso finisce 20.o in 3h58'23" mentre Jean-Jacques Nikouloukidi chiude 22.o in 4h1'12".