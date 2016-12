Atletica: Gibilisco annuncia il ritiro

"Purtroppo è accaduto quello che era successo l'anno scorso ai Mondiali di Mosca - ha detto il 35enne Gibilisco -. Tre nulli alla misura d'entrata. I motivi? Forse un po' di instabilità tecnica, forse qualcos'altro. Per ogni atleta arriva il momento in cui bisogna dire 'basta', e questo è il mio. E' da tempo che ci rifletto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di essere qui, e la Fidal".

"Mi dispiace - ha continuato l'atleta siracusano -, perché l'idea non era di andarmene con tre nulli alla misura d'entrata. Spero di aver lasciato bei ricordi ed emozionato nei miei anni migliori. Grazie all'atletica ho imparato tante cose, ho girato il mondo e conosciuto tante culture che altrimenti non avrei mai sfiorato. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicino".