Atletica, Europei Zurigo: Lopez d'oro nella marcia

Matteo Giupponi ha chiuso in 19esima posizione (1h25'04), Massimo Stano in 26esima (1h29'14). Per Lopez si tratta del primo oro in carriera. Nel 2013 aveva conquistato il bronzo nella 20 chilometri ai Mondiali di Mosca, mentre due anni fa si era piazzato al quinto posto ai Giochi di Londra.