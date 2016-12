Atletica, Europei Zurigo: sfortuna Greco, altro infortunio

La sfortuna si abbatte di nuovo su Daniele Greco . Il triplista azzurro, campione europeo indoor, si è infortunato nel riscaldamento agli Europei di Zurigo: si è accasciato al suolo durante la prima rincorsa lanciata, senza neppure provare a staccare. Il primo responso medico parla di rottura del tendine d'Achille per l'atleta pugliese, che già lo scorso anno ai Mondiali di Mosca fu costretto a dare forfait a causa di un guaio muscolare.

"Se ho deciso di esserci è perché penso di essere competitivo", aveva dichiarato alla vigilia della manifestazione lo stesso Greco, in dubbio fino all'ultimo per colpa proprio di un dolore al tendine d'Achille del piede sinistro. Un controllo medico aveva scongiurato lesioni, derubricando il problema a semplice infiammazione: sulla pista del Letzigrund invece il tendine ha fatto crack. Un abbraccio a Fabrizio Donato e l'uscita in barella, ancora una volta con le lacrime agli occhi.