Atletica, Bolt: "Ora mi concentro sui 200"

Dopo quasi un anno fermo, Usain Bolt è tornato a correre in pista e ha conquistato la medaglia d'oro con la Giamaica nella staffetta 4x100 ai Giochi del Commonwealth di Glasgow. Ora lo sprinter fissa nuovi obiettivi: "Penso di aver fatto abbastanza sui 100. So che la gente vuole vedermi correre sempre più veloce in quella gara ma adoro i 200 e voglio fare qualcosa di speciale per me. Il mio obiettivo principale sono i 200".