Atletica: Giamaica d'oro con Bolt

Prima medaglia d'oro in carriera ai Giochi del Commonwealth per Usain Bolt che trascina alla vittoria la Giamaica nella staffetta 4x100 sotto la pioggia della pista di Hampden Park a Glasgow. Lo sprinter, nell'unica prova corsa in questi Giochi a causa di un problema al piede che ne ha rallentato la preparazione, ha condotto i compagni Livermore, Bailey-Cole e Ashmeade al successo davanti a Inghilterra e Trinidad and Tobago.