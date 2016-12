Riecco il fulmine Usain Bolt

Dopo 328 giorni riecco Usain Bolt in pista. Il giamaicano ha corso, con naturalezza, la quarta frazione della staffetta 4x100 in semifinale ai Giochi del Commonwealth. A Glasgow un primo test per prendere di nuovo confidenza con le gare: "Per il momento tutto è andato a meraviglia. A parte il clima...". Smorzata anche la polemica sulla presunta frase di Bolt pubblicata dal Times martedì ("Sono giochi di m..."): "Non posso credere che qualcuno abbia riportato una simile frase. Non avrei mai usato una simile parola, nemmeno se avessi voluto esprimere tale concetto. Se ho mai pensato di tornare a casa in questi giorni? Siete matti...?".