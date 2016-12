Pistorius entra in un ospedale psichiatrico

E' iniziato il mese di esami presso l'ospedale psichiatrico di Weskoppies per Oscar Pistorius, l'ex atleta paralimpico accusato dell'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. Come stabilito dal giudice Thokozile Masipa nel corso del processo, dovrà recarsi presso la clinica per diversi test fino alla prossima udienza del 30 giugno: serviranno a chiarire se l'ex olimpionico sudafricano sia o meno affetto da un disturbo di ansia generalizzato.