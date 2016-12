Pistorius: giudice ordina perizia psichiatrica

Dall'ascesa alla caduta. Il triste destino di Oscar Pistorius. Il sudafricano subirà una perizia psichiatrica per ordine del giudice dinanzi al quale è sotto processo per il presunto omicidio della fidanzata. Decisiva per il ricovero di 30 giorni è stata la deposizione della psichiatra Merry Vorster e la richiesta del pm Gerrie Nel. La difesa attacca: "Non può sostituire un esame approfondito", ha detto la giudice Masipa.