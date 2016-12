Doping, Gay: un anno di stop e revocato l'argento di Londra

La notizia della positività di Gay era emersa a luglio del 2013 e per questo Gay si era autosospeso e non aveva preso parte ai Mondiali di Mosca. Precisando che la medaglia di Londra è già stata riconsegnata dal velocista, l'agenzia americana dell'antidoping ha poi sottolineato l'atteggiamento di collaborazione da parte di Gay dopo aver appreso della sua positività, e in particolare il suo essersi immediatamente auto-sospeso e sottoposto più volte ad audizioni da parte dell'Usada stessa. Per questo la sua squalifica è stata dimezzata rispetto alla pena di due anni che di solito si applica in questi casi.



Dopo aver avuto la notizia della positività all'antidoping, Tyson Gay non aveva voluto neppure attendere l'esito delle controanalisi e aveva commentato così: "Non ho storie da inventare o scuse da trovare, ho solo messo la mia fiducia nelle mani sbagliate e sono stato tradito. Comunque non ho mai fatto nulla di sbagliato, e la mia storia è pulita. Non posso parlare di sabotaggio, mi sono fidato di qualcuno e questa fiducia è stata tradita. Ho fatto un errore".