Maratona Boston: la carica dei 36mila

Boston torna a correre. Lo fa un anno dopo la strage dello scorso anno che costò la vita a tre persone. La 118.esima edizione della Maratona più antica del mondo è storica per mille motivi. Dai 36mila iscritti alla vittoria dell'americano di origine eritrea Meb Keflezighi che ha corso in 2h 08'36".. Si tratta del primo statunitense a vincere la competizione maschile dal 1983. La prova femminile, invece, è stata vinta dalla keniana Rita Jeptoo, che ha corso in 2h18'57". Al secondo posto l'etiope Buzunesh Deba, terza l'altra etiope Mare Dibaba.