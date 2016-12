Pistorius, il controinterrogatorio: "Reeva è morta tra le mie braccia"

Prosegue a Pretoria con il controinterrogatorio dell'accusa la deposizione di Oscar Pistorius nell'ambito del processo sull'omicidio dell'ex fidanzata Reeva Steenkamp la notte di San Valentino del 2013. "Reeva è morta tra le mie braccia - ha spiegato davanti al giudice -. Ho controllato se respirasse ancora, ma non respirava. Ho sentito il suo sangue scorrere su di me". "Non volevo ucciderla", ha aggiunto.