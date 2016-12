Atletica, Bolt out per tre mesi: stop per un'infiammazione a un piede

Usain Bolt si ferma. Il velocista giamaicano dovrà rimanere lontano dalla pista almeno fino alla metà di giugno per un'infiammazione a un piede che si trascina da qualche mese. Lo ha annunciato l'agente del pluricampione olimpico: "Per il momento, abbiamo confermato la presenza di Bolt al meeting di Ostrava in Repubblica Ceca, e anche a Parigi e Malmoe in Svezia per la stagione in corso".