Atletica, Maratona di Roma: Zanardi show nella handbike

Alex Zanardi non smette di stupire e 47 anni trionfa per la quarta volta nella Maratona di Roma aggiudicandosi la prova handbike della corsa capitolina. L'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico, ha chiuso col tempo di 1'12"36 davanti a Paolo Cecchetto e Pantaleo Sette. "A 47 anni posso dirmi contento del risultato - spiega felice Zanardi - un tempo eccezionale nonostante alla fine mi sia dovuto fermare per una piccola modifica all'handbike e nonostante il meteo, che certo non ci ha aiutati. A Roma tornerò sempre, finché gli organizzatori mi vorranno, perché è una gara meravigliosa. Vorrei che oltre al mio nome venisse ricordato anche quello dei tanti ragazzi che arrivano dietro di me ma non per questo sono meno importanti".

La corsa agonistica è stata dominata invece dall'Etiopia con Legese Hailu per gli uomini e Geda Lemma per le donne che hanno trionfato in una gara condizionata dalle condizioni meteorologiche al limite. Su Roma si è infatti abbattuto un forte temporale nel corso della Maratona rendendo scivoloso tutto il tracciato. Tra gli uomini secondo Sisay Jisa, terzo il keniano Leonard Langat che nel finale si è reso protagonista di un simpatico siparietto indossando il copricapo da legionario romano. Un pizzico di delusione infine, per Emma Quaglia, tra le favorite e giunta terza.