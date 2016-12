Oscar Pistorius, spunta una nuova fiamma

Gossip dall'Inghilterra alla vigilia del processo a carico di Oscar Pistorius per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp . Secondo il tabloid, l'ex atleta olimpico avrebbe una nuova giovanissima fiamma. Nel dettaglio, si tratterebbe di Leah Skye Malan , studentessa 19enne appartenente a una ricca famiglia sudafricana che vive a due ore da Johannesburg. I due si sarebbero incontrati lo scorso dicembre in Mozambico.

A nemmeno un anno dal tragico omicidio dell'ex fidanzata, dunque, Oscar ha voltato pagina. I dettagli sulla love story ci sono tutti, anche se manca l'ufficialità. E il Sun ha pubblicato anche una foto di Leah. La giovane studia per diventare paramedica e si sarebbe innamorata di Pistorius durante una vacanza con i genitori e il fratello in Mozambico. "Sta aiutando Pistorius in questo difficile periodo e gli ha fatto conoscere la sua famiglia", ha spiegato una fonte anonima al tabloid inglese, spiegando che l'ex atleta (attualmente in libertà vigilata) ha dovuto ricorrere a dei travestimenti per incontrare la ragazza senza essere riconosciuto e attirare l'attenzione dei media.