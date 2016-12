Controllo antidoping con pene finto: 3 anni di squalifica

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per tre anni Devis Licciardi . Il siepista in occasione del test disposto lo scorso 21 settembre a Molfetta, al termine del Campionato Italiano Individuale Assoluto 10 km su strada, si presentò al controllo con un pene finto . Nei suoi confronti la Procura Antidoping aveva chiesto una squalifica di due anni e mezzo . Il Tna inoltre, ha inflitto a Sara Malpetti un'inibizione di tre anni e mezzo.

Il Tna ha inflitto un'inibizione di tre anni e mezzo a Sara Malpetti, fidanzata di Licciardi, e per questo non potrà tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi all'interno del mondo dello sport. Oltre il divieto temporaneo di frequentare in Italia le manifestazioni e gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto. La ragazza aveva cercato di aiutare il mezzofondista a eludere il controllo antidoping con un pene finto.