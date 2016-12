Pamela Anderson alla maratona di NY: ecco i risultati...

C'era anche Pamela Anderson tra i circa 45.000 partecipanti alla maratona di New York. L'ex bagnina di Baywatch, accompagnata da suo fratello, ha percorso i 42,195 chilometri in 5h41'03". A fine giornata l'attrice e modella, che ha preso parte alla corsa per raccogliere fondi in favore delle vittime del terremoto di haiti del 2010, ha postato su Twitter una foto in cui si vedono tutte le conseguenze dello sforzo...