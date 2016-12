Tom Dennis da record: giro del mondo a piedi in 20 mesi

L'australiano Tom Dennis ha conquistato un incredibile record, percorrendo il giro del mondo a piedi di corsa in 20 mesi , con una media pari ad una maratona al giorno per 622 volte consecutive. E' diventato così la persona più veloce ad aver mai compiuto una simile impresa . Il temerario atleta ha battuto la bellezza di 26 mila chilometri , dai ghiacciai ai deserti, dalle spiagge all'alta montagna.

Partito il 31 dicembre 2011 dall'Opera House di Sydney è giunto oggi nella baia della metropoli australiana, dopo aver attraversato i cinque continenti, in compagnia della moglie Carmel, sua prima tifosa che lo ha incoraggiato nei momenti difficili di questa faticosa avventura. Il supermaratoneta ha corso attraverso il Grand Canyon, ha attraversato le Ande e infine in Australia ha attraversato il deserto di Nullarbor, 650 km in condizioni fra le più aride al mondo. Tra le curiosità, ha consumato ben 17 paia di scarpe e raccolto anche 31 mila euro da devolvere in beneficienza.