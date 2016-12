Bolt: "Vinco le Olimpiadi di Rio e mi ritiro"

Usain Bolt potrebbe dire addio all'atletica dopo le Olimpiadi di Rio 2016: "Ho intenzione di smettere quando sono ancora al top", scartando tutte le possibilità di gareggiare in altre discipline, come i 400 metri: "Non mi piace gareggiare in gare che non posso vincere" ha dichiarato un divertito Bolt. L'atleta giamaicano si è anche detto convinto di poter ottenere un nuovo record mondiale se da qui alle olimpiadi non subirà nessun infortunio.