Pistorius, a marzo 2014 il processo

Oscar Pistorius, accusato dell'omicidio della sua compagna Reeva Steenkamp, sarà processato nel marzo del prossimo anno. Lo ha riferito il magistrato Desmond Nair, stabilendo come data di inizio processo il 3 marzo 2014. Il tutto dovrà concludersi entro il giorno 20 dello stesso mese. A Pretoria, l'atleta è tornato in aula per un'udienza procedurale. La giornata coincide anche con il compleanno della fidanzata Reeva che, infatti, avrebbe compiuto 30 anni.