Atletica, Mondiali: Alessia Trost settima nell'alto, staffetta 4x400 donne squalificata

Si chiude con un settimo posto la finale dell'alto per Alessia Trost ai Mondiali di atletica di Mosca. L'atleta di Pordenone, classe 1993, si è fermata a 1,93. Oro alla russa Svetlana Shkolina con la misura di 2,03. Staffetta 4x400 amara per le azzurre, che sono state squalificate per la perdita del testimone da parte di Libania Grenot a pochissimo dal traguardo. L'oro è andato alla Russia, davanti agli Usa e alla Gran Bretagna.

Nella gara dell'alto l'argento è andato alla statunitense Brigetta Barrett (2,00 metri). Il bronzo se lo sono divisi la russa Anna Chicherova e la spagnola Ruth Beitia (1,97). "Mi mangio le mani. Mi sentivo bene, pensavo di farcela, la pedana era ottima, le mie sensazioni pure - ha detto la Trost ai microfoni Rai nel dopo gara - Eppure non ce l'ho fatta. Pazienza. Le sensazioni del primo Mondiale? Ero proprio tranquilla e me la sono goduta. Tornerò a casa e continuerò a fare il lavoro che abbiamo fatto finora con l'allenatore fuori e dentro il campo".



Grande amarezza per le azzurre della 4x400. L'Italia ha chiuso al sesto posto ma è stata squalificata perché l'ultima frazionista, Libania Grenot, si è fatta sfuggire di mano il testimone prima del traguardo per un colpo di una concorrente ucraina che le correva a fianco.