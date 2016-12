Atletica, Mondiali: l'ugandese Kiprotich oro nella maratona

Stephen Kiprotich si conferma il re della maratona. L'ugandese, che aveva conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012, trionfa infatti anche ai Mondiali di atletica di Mosca, giunti alla penultima giornata di gare. Kiprotich ha percorso la distanza in 2h09'51". Alle sue spalle si è piazzata la coppia etiope formata da Lelisa Desisa, medaglia d'argento in 2h10'12", e Tadese Tola, medaglia di bronzo in 2h10'23".