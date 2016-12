Mondiali atletica: doppietta per Mo Farah e Shelly-Ann Fraser

Bis d'oro per Mo Farah e Shelly-Ann Fraser-Pryce ai Mondiali di atletica a Mosca. Come alle Olimpiadi di Londra Mo Farah fa doppietta e dopo i 10mila conquista la medaglia d'oro anche nei 5mila metri. Il britannico originario della Somalia fa gara di testa e taglia per primo il traguardo con il tempo di 13'26"98 davanti all'etiope Hagos Gebrhiwet, argento in 13'27"26, e al kenyano Isiah Kiplangat Koech, bronzo in 13'27"26. Ai piedi del podio altri due kenyani, Lonsosiwa e Soi, e l'americano Bernard Lagat, sesto. Nei 200 donne si ripete il duello visto nei 100. La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce taglia il traguardo in 22"17 ed è medaglia d'oro davanti all'ivoriana Murielle Ahoure, argento in 22"32, brava a resistere alla rimonta della nigeriana Blessing Okagpare, bronzo in 22"32. Cade nell'ingresso in curva l'americana Allyson Felix, una delle favorite per il podio, messa ko da un problema muscolare.

Nelle semifinali dei 1500 metri il miglior tempo è del kenyano Nixon Chepseba, 3'35"88, che vince la seconda sessione, molto più veloce della prima, davanti all'americano Centrowitz e al marocchino Mostaoui. Nella prima semifinale tutto facile per il kenyano Asbel Kiprop, oro a Pechino e Daegu, davanti al connazionale Kiplagat.

La prima medaglia di giornata arriva dal lancio del martello femminile in una grande gara. La russa Tatjana Lysenko, campionessa olimpica, vince la medaglia d'oro con 78,80, nuovo record dei campionati e seconda misura di sempre dietro al 79,42 della tedesca Betty Heidler nel maggio 2011. L'argento va alla polacca Anita Wlodarczyk con 78,46, record nazionale, e il bronzo alla cinese Zhang Wenxiu con 75,58.

Grande vittoria nel salto in lungo del russo Aleksandr Menkov che con il nuovo primato personale a 8,56 (miglior misura del 2013) conquista l'oro. L'argento è per l'olandese Ignisious Gaisah che vola a 8,29, nuovo record nazionale, e bronzo a 8,25 per lo spagnolo Eusebio Caceres. Solo 11esimo l'americano Dwight Phillips che manca il quinto titolo mondiale in carriera, il terzo di fila.

Nelle semifinali degli 800 donne brillano le americane Alysia Johnson Montano (1'58"92) e Brenda Martinez (1'59"03). Accede alla finale anche la russa Mariya Savinova, campionessa del mondo e olimpica in carica, seconda dietro la kenyana Eunice Jepkoech nella seconda semifinale.

Nel getto del peso il tedesco David Storl si conferma campione del mondo con un lancio da 21,73 metri e conquista la medaglia d'oro. Argento per lo statunitense Ryan Whiting (21,57) e bronzo per il canadese Dylan Armstrong (21,34).

Nella 4x400 la staffetta Usa conquista la medaglia d'oro. Prova di forza per il quartetto americano, con il campione Lashawn Merritt in ultima frazione, chiudono in 2'58"71, miglior prestazione stagionale, davanti a Giamaica, argento in 2'58"88, e Russia, bronzo, in 2'59"90.