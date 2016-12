Mondiali di atletica, Bolt in finale senza affanni nei 200 Vince senza problemi in 20"12 ed è in finale

16 agosto 2013

Cinque giorni dopo l'ennesima incoronazione nella finale dei 100 metri, ai Mondiali di atletica leggera in corso a Mosca, Usain Bolt è tornato sulla pista dello stadio Luzhniki, per disputare la semifinale dei 200 metri. Il giamaicano ha vinto passeggiando, con il tempo di 20"12. Il giamaicano si è permesso di scherzare con Anaso Jobownana, secondo in 20''13 dopo un testa a testa concesso da Bolt fino alla linea del traguardo.

Bolt si è qualificato con il quarto tempo assoluto. Il più veloce è stato l'americano Curtis Mitchell, che ha chiuso in 19"97 (record personale), precedendo il britannico Adam Gemili (19"98, record personale) e il giamaicano Nickel Ashmeade (20"00) nella terza. Gemili, che non ha nemmeno 20 anni, si è migliorato per la seconda volta nella giornata, proponendosi tra i papabili per il podio, dato che nessuno degli avversari di domani sembra poter impensierire Bolt. Gli altri qualificati sono Anaso Jobodwana (Sud Africa), Churandy Martina (Olanda), entrambi con il tempo di 20"13, Warren Weir (Giamaica, 20"20) e Jaysuma Saidy Ndure (Norvegia, 20"33).

PAURA PER UN BLOCCO SUL PIEDE Sembra tutto facile per Bolt, ma il re della velocità ha domato segretamente negli ultimi giorni un dolore al piede destro causato da un piccolo incidente in allenamento, come ha riferito lui stesso per spiegare la bendatura con cui si e' fatto vedere. "Ho lasciato cadere accidentalmente un blocco di partenza. Il mio piede sta meglio. Era dolorante. Ci ho lavorato negli ultimi quattro giorni", ha detto la tigre giamaicana.