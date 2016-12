Mondiali di Mosca, Schembri in finale del salto triplo

"Questo risultato - commenta Schembri - non è inaspettato per me, ho lavorato bene e mi sentivo in condizione. Agli Assoluti di Milano dove avevo saltatato 16,98, ho capito di poter esprimermi al meglio al mio terzo Mondiale ho superato il muro dei 12, anche se non non mi ritengo un talento come Taylor, Donato e Greco". ''Mi dispiace molto per Daniele, l'ho abbracciato e ho avuto per lui un gesto di affetto'', ha proseguito. Daniele Greco è uscito zoppicando dallo stadio Luzhniki con una sacca di ghiaccio stretta alla coscia. A Mosca il campione europeo indoor (capolista mondiale al coperto con 17,70) era arrivato carico di ambizioni, ma se ne va pieno di rabbia e delusione. ''Uno si allena 9 mesi per arrivare al meglio all'appuntamento dell'anno - osserva - e poi in un attimo sfuma tutto. Si mette in preventivo tutto, tranne il fatto che le gambe ti possano tradire in questo modo. Se ho pianto è per sfogare la rabbia di non essere riuscito ad esprimermi proprio oggi che c'era tutto il mondo e avrei voluto far vedere a tutti quello di cui sono capace''. Ma avvisa: ''tornerò presto e più competitivo di prima. Ciò che non ti distrugge, ti fortifica''.

STAFFETTA DONNE 4X400 IN FINALE

Il quartetto della Nazionale italiana femminile, formato da Chiara Bazzoni, Marta Milani, Maria Benedicta Chigbolu e Libania Grenot, si è qualificato per la finale della staffetta 4X400. Le azzurre si sono piazzate al 2/o posto in batteria, facendo registrare il tempo di 3'29"62, alle spalle degli Stati Uniti (3'25"18), ma soprattutto davanti all'Ucraina, per l'ultimo posto utile alla promozione diretta, di un solo centesimo di secondo. E' la terza volta nella storia dei Mondiali che l'Italia porta una staffetta 4x400 tra le prime otto: era accaduto ad Atene 1997 e a Siviglia 1999.

100 OSTACOLI: CARAVELLI IN SEMIFINALE

La friulana Marzia Caravelli si è piazzata al secondo posto, nella prima batteria dei 100 metri ostacoli, qualificandosi così per le semifinali. L'azzurra ha tagliato il traguardo in 13"07, preceduta solo dalla canadese Angela Whyte, con 12"93.

Eliminata, invece, l'altra azzurra, la laziale Veronica Borsi, 5/a con il tempo di 13"35 nella quinta batteria.