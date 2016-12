Polemica gay, Isinbayeva: "Rispettate le nostre leggi, io sono a favore"

Yelena Isinbayeva è la stella russa dei Mondiali di atletica e non solo nella pedana dell'asta. La campionessa iridata si è schierata con il suo paese sulla legge definita "anti-gay". "Non è discriminatoria, io sono a favore. E' irrispettoso per il nostro paese, per i russi. Forse siamo diversi dagli altri. Abbiamo la nostra legge che tutti devono rispettare. Quando andiamo in paesi diversi, cerchiamo di seguire le loro regole", ha detto.

"Ci consideriamo normali, persone comuni. I ragazzi con le donne e le ragazze con gli uomini... lo dice la storia. Spero che queste polemiche non rovinino i nostri Giochi olimpici. Sono contro ogni ipotesi di boicottaggio per Sochi e mi dispiace che sia nata una polemica nella quale gli atleti non dovevano essere trascinati: noi non impediamo agli atleti di partecipare ai Giochi, anche se hanno relazioni non tradizionali. C’è stata una grande pubblicità e anche distorta sul problema. Nessun russo si permette di criticare le leggi degli altri paesi (chiaro il riferimento alla pena di morte e alla vendita libera delle armi negli Usa, ndr), quindi penso che anche gli altri debbano rispettare le leggi russe", ha aggiunto la Isinbayeva replicando alla protesta della Green-Tregaro, la svedese che aveva dipinto l'arcobaleno sulle unghie in segno di protesta contro la legge al centro delle polemiche.