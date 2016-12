Mondiali: Alessia Trost in finale nel salto in alto

Alessia Trost non ha fallito e ha superato il primo esame ai Mondiali di atletica a Mosca . La ventenne azzurra ha conquistato la finale del salto in alto con una prova senza sbavature saltando le misure 1.78, 1.83, 1.88 e 1.92. Sabato la caccia alle medaglie e sognare è possibile. Anche le dichiarazioni della Trost, dopo la qualificazione, sono incoraggianti: "Ho provato buone sensazioni e non ho avvertito pressioni particolari"

Una prova convincente senza errori e senza fatica per la Trost. Con lei solo sette atlete non hanno mai abbattuto l'asticella: le russe Chicherova, Shkolina e Gordeeva, la svedese Green, la lituana Palsyte e la spagnola Beitia. Ha rischiato, invece, di non qualificarsi una delle grandi favorite, la Barret che passa a 1.83 solo al terzo tentativo. Saranno in tredici a giocarsi le medaglie e l'azzurra può sorprendere.

"Tecnicamente ho solo da rivedere il penultimo appoggio della rincorsa: mi è parso un po' "balzato", figlio di una ritmica non perfetta. Ma è un dettaglio, si sistema in fretta. La pedana, come già si era intuito durante l’eptathlon, con la belga Thiam capace di volare a 1.92, risponde benissimo", il commento sulla gara di Alessia. La ventenne di Pordenone è serena: "Vivrò una vigilia tranquilla. Avevo detto che sarebbe stato opportuno superare ogni misura della qualificazione al primo tentativo. Ci sono riuscita e sono serena. E tanto meglio se non è servito arrivare a 1.95 come avevo previsto...".