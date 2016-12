Atletica, Mondiali: Isinbayeva oro nel salto con l'asta

Ancora un'incognita invece l'identità del futuro consorte. "Sono felice - ha spiegato l'affascinante astista - perché sono innamorata. Il mio amore è condiviso dal mio fidanzato, di cui non voglio per ora rivelare il nome". Non sarà comunque un addio alle gare, nonostante l'età (31 anni). Nel mirino ci sono già le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, ma tutto dipenderà da come reagirà il suo corpo dopo il parto. In caso di conferma ad alti livelli sportivi la futura coppia vivrà in Russia, altrimenti potrebbe trasferirsi a Monaco.