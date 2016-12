Atletica, Mondiali: Bolt in scioltezza nei quarti dei 100 in 10"07

Esordio in scioltezza per Usain Bolt ai Mondiali di atletica scattati a Mosca. Il velocista giamaicano ha corso e vinto senza patemi l'ultima batteria dei 100 metri in 10"07, staccando dunque il pass per le semifinali, in programma domenica insieme alla finale (alle 21.50 ora di Mosca, le 19.50 italiane). Altri, in differenti serie, hanno fatto meglio di lui, come gli americani Mike Rodgers (9"98) e Justin Gatlin (9"99).