Mondiali atletica: impresa per Valeria Straneo, argento nella maratona Spettacolare prova per la 37enne mamma azzurra. Oro alla Kiplagat

10 agosto 2013

I Mondiali d'atletica di Mosca iniziano come meglio non potrebbero per l'Italia. Valeria Straneo ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona femminile con il tempo di 2:25.57. Grande prova per la 37enne mamma azzurra che ha condotto la gara sin dai primi metri, prima di cedere nel finale alla keniana Edna Kiplagat (2:25.43) che si è confermata campionessa mondiale. Bronzo alla giapponese Fukushi. L'altra azzurra Emma Quaglia sesta.

Per l'Italia una medaglia storica, la seconda nella maratona femminile ai Mondiali dopo il bronzo conquistato da Ornella Ferrara a Goteborg nel 1995. La Straneo ha provato a dettare il ritmo della corsa fin dai primi minuti. Alle sue spalle si è presto formato un gruppetto ristretto, composto dopo 15 chilometri da sette atlete (due etiopi, tre keniane, una cinese, e la giapponese Fukushi), tra cui Edna Kiplagat e Meselech Melkamu. Dopo aver fatto una prima selezione, la Straneo dopo 20 chilometri ha chiamato in azione anche le avversarie, allargandosi e lasciando spazio alle keniane. Qui è iniziata la fase più tattica della corsa, durata fino al chilometro 30, quando la Straneo ha impresso una nuova accelerata. Un'azione che ha ridotto a tre atlete il gruppeto di testa. L'etiope Melkamu si è subito staccata, subendo nel finale la rimonta della Fukushi. Gli ultimi chilometri sono stati un lungo testa a testa tra l'italiana e la Kiplagat. La campionessa del mondo in carica ha piazzato l'allungo decisivo a due chilometri dal termine, un'azione a cui Valeria non è riuscita a rispondere. Ma l'azzurra ha ben poco da rimproverarsi: l'argento, a 37 anni e dopo una gravidanza, vale come una vittoria.

Incredula la Straneo appena dopo aver tagliato il traguardo: "Non so cosa dire. Io ho fatto la mia gara, ci ho provato. Mi sentivo bene. Al 35.esimo km, quando mi sono girato e c'era solo la Kiplagat, non ci credevo. Negli ultimi 2 km non avevo più le gambe. Non mi aspettavo, la medaglia. Mi aspettavo di entrare nelle dieci. Al 12.esimo km ho avuto una piccola crisi, ma mi sono ripresa benissimo. Non ho sofferto il caldo". Felicissima anche Emma Quaglia, ai microfoni della Rai: "Sono felicissima, il mio sesto posto è come una medaglia. Ringrazio tutti: allenatore, mamma, papà, famiglia e amici".